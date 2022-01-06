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В контексте реализации Концепции развития крымскотатарского языка и закона «О коренных народах Украины» и в целях обеспечения всестороннего развития и функционирования наряду с государственным языком, языка коренного народа Украины Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий обеспечивается перевод своего официального вебсайта на крымскотатарский язык.

Каждый день наши граждане, являющиеся представителями крымскотатарского народа, а также проживающие в крымскотатарских диаспорах Турции, Узбекистана, Румынии, Болгарии, США и Канады, могут следить за деятельностью Минреинтеграции на родном языке.

 «Наша стратегическая цель – обеспечить всестороннее развитие и функционирование наряду с государственным языком, языком коренного крымскотатарского народа. Сейчас у нас уже постоянно функционирует перевод официального сайта Минреинтеграции на крымскотатарский язык. Наши граждане из Крыма должны быть в курсе всех новостей, касающихся деятельности Министерства, и гораздо комфортнее, когда они будут делать это на родном для них языке», – отметил заместитель министра Снавер Сейтхалилев.

Версия сайта Минреинтеграции на крымскотатарском языке доступна по ссылке. Или нажмите на соответствующий символ переключения языка в правом верхнем углу главной страницы сайта Министерства.

Отдельно отметим, что был утвержден алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы.

Ранее Минреинтеграции обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate, а также обратилось к компании Duolingo, которая является самой популярной платформой для изучения иностранных языков в мире, с предложением положить начало курсу по изучению крымскотатарского языка на базе их сервиса.
ForUm

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