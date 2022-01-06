В четверг, 6 января, православные отмечают Святвечер – вечер перед Рождеством.

6 января с давних времен употребляли в пищу сочиво, представляющее собой размоченные пшеничные зерна. В них добавляли сок семян мака либо подсолнечника.

Сочельник Рождества принято отмечать дома или в церкви. Днем 6 января хозяйки делают уборку и готовят праздничные блюда – все работы должны быть завершены до восхода первой звезды. До этого момента также нельзя есть – легкий перекус позволен только детям.

Это последний день Рождественского поста: к ужину подают 12 постных блюд. Обязательными считаются кутья, узвар, а также вареники с грибами или капустой. Также к столу жарят картошку, варят постный борщ или грибной суп, тушат капусту и голубцы с крупой. Разрешены и блюда из рыбы.

Начинают ужин с семейной молитвы. Первым из блюд пробуют кутью; на стол также ставят тарелки для умерших близких и для тех, кто отсутствует в праздник. У икон ставят дидух – рождественское украшение из снопа, символ счастья и достатка. В зависимости от региона, его сжигают на следующий день, на Крещение или весной.

В полночь 6 января в храмах проходит богослужение. Его по традиции посещают всей семьей. Дети и подростки 7 января (в некоторых регионах уже 6-го) колядуют и носят вечерю крестным.