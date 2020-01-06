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Накануне Рождества Христова, 6 января, христиане восточного обряда празднуют Сочельник или Святвечер, предшествующий празднику.

По традиции на столе должны быть 12 блюд.

Главное рождественское блюдо – кутья. Остальные 11 должны быть постными: без мяса, молока, яиц и жира. На Рождество крутят голубцы с пшеном, готовят заливную рыбу, винегрет, корейскую морковь, салат из квашеной или свежей капусты, тушат капусту с грибами, варят картошку или кашу, фасоль, лепят вареники с капустой, грибами, картофелем, вишней, маком и грушами, готовят грибную и рыбную уху, жарят грибы с луком.

Кутью обычно готовят из пшеницы, реже – из перловки или риса.  

Вторым блюдом после кутьи в некоторых регионах считают густой узвар из сухофруктов – из груш, яблок, слив. Также добавляют черноплодную рябину, малину, вишню. На стол подают картофельный постный салат с луком, фасоль, домашний хлеб, пироги и кисель.

Оформляя стол на Святой Вечер, после захода солнца застилают его свежим сеном или соломой. Поверх сена насыпают немного зерна и покрывают стол скатертью, под которую по углам кладут по зубчику чеснока. Он оберегает от злой силы и болезней. Стоит позаботиться, чтобы в доме на почетном месте стоял «дидух» - праздничный сноп из пшеницы, ржи или овса, перевязанный особым образом. «Дидух» с дохристианских времен символизирует духов предков, которые в этот день должны были прийти в гости.

Садиться за стол принято с первой звездой. Ужин на Святой Вечер объединяет всю семью. Даже мертвые родственники в этот вечер присоединяются к живущим, чтобы трапезничать целым родом.

В память о своих умерших родственниках люди ставили для них кутью и узвар на окна, разбрасывали вареные бобы по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина. Садясь на стул или на скамейку, сначала дули на место – «чтобы не привалить собой мертвой души».

Как только на небосклоне появлялась первая предвечерняя звезда, всей семьей садились за богатый стол. Первым  занимал место хозяин, а за ним другие члены семьи. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать тихо. Встав, глава семейства предлагал помянуть покойников и пригласить их на Сочельник. Считалось, что именно в это время все близкие и дальние родственники должны прийти в дом, затем освобождали для них места на скамьях и стульчиках, ставили блюда и клали ложки.

В Украине до сих пор не утратила своей актуальности прекрасная традиция колядования, когда дети ходят по домам, поют рождественские песни-колядки, желая хозяевам благополучия. А хозяева, в свою очередь, одаривают детей сладостями и монетками, которые, по поверью, приносят удачу на весь год.
ForUm

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