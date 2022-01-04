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1 января 2022 завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. Реформа школьного питания, инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской, должна заработать в полной мере, сообщили ForUm'у в Госпродпотребслужбе.

Обновленное меню для школьных столовых включает 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. В то же время увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Все школьные учреждения с 1 января 2022 года обязаны:

  • уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза – до 7,5 г в один прием пищи;
  • увеличить количество фруктов до 100 г в один прием пищи;
  • уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;
  • увеличить количество мяса птицы так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая в зависимости от возраста детей;
  • увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.

Особенности продуктов:

  • примерно 75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;
  • картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе или не более трех раз в неделю в случае 6–7-дневного пребывания;
  • отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день, нельзя;
  • салаты нужно заправлять перед выдачей;
  • следует отдавать предпочтение продуктам с высшим содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);
  • отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;
  • мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
  • насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны превышать 10% от общего количества калорий;
  • в блюдах могут быть очищенные орехи или семена. Но об этом нужно указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом. Орехи или семена также можно предлагать в отдельной упаковке, но без глазури и добавления сахара;
  • завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов. Плавленый сыр не разрешается;
  • соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;
  • запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 г продукта;
  • питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды, сок можно предлагать в ограниченном количестве без добавления сахара и подсластителей.

Запреты на продажу:

  • в школьных буфетах запрещено продавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.
  • газированные напитки, в том числе сладкие, мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы.

Напомним, Госпродслужба выступает партнером в сфере реформирования школьного питания. Специалисты службы осуществляют контроль безопасности пищевых продуктов и соответствия санитарным нормам, проводят проверки и мониторинг поставщиков и услуг питания.
ForUm

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