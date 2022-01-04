1 января 2022 завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. Реформа школьного питания, инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской, должна заработать в полной мере, сообщили ForUm'у в Госпродпотребслужбе.
Обновленное меню для школьных столовых включает 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. В то же время увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.
Все школьные учреждения с 1 января 2022 года обязаны:
- уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза – до 7,5 г в один прием пищи;
- увеличить количество фруктов до 100 г в один прием пищи;
- уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;
- увеличить количество мяса птицы так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая в зависимости от возраста детей;
- увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.
Особенности продуктов:
- примерно 75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;
- картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе или не более трех раз в неделю в случае 6–7-дневного пребывания;
- отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день, нельзя;
- салаты нужно заправлять перед выдачей;
- следует отдавать предпочтение продуктам с высшим содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);
- отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;
- мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
- насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны превышать 10% от общего количества калорий;
- в блюдах могут быть очищенные орехи или семена. Но об этом нужно указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом. Орехи или семена также можно предлагать в отдельной упаковке, но без глазури и добавления сахара;
- завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов. Плавленый сыр не разрешается;
- соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;
- запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 г продукта;
- питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды, сок можно предлагать в ограниченном количестве без добавления сахара и подсластителей.
Запреты на продажу:
- в школьных буфетах запрещено продавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.
- газированные напитки, в том числе сладкие, мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы.
Напомним, Госпродслужба выступает партнером в сфере реформирования школьного питания. Специалисты службы осуществляют контроль безопасности пищевых продуктов и соответствия санитарным нормам, проводят проверки и мониторинг поставщиков и услуг питания.
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