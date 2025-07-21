З 1 вересня всі педагоги середньої школи отримуватимуть доплату у розмірі 2600 гривень

Міністерство освіти повідомило, що з 1 вересня 2025 року щомісячна доплата вчителям зросте до 2600 гривень. Про це під час поїздки на Тернопільщину заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Доплату призначено всім педагогічним працівникам загальної середньої освіти — незалежно від посади, навантаження чи регіону. Йдеться приблизно про 400 тисяч працівників: вчителів, директорів, заступників, педагогів на півставки. Виплата не є преміальною — це гарантована фіксована сума, яка нараховуватиметься щомісяця.

Доплату отримають:

всі вчителі, незалежно від предмета, навантаження чи місця роботи;

керівництво шкіл — директори та заступники з педагогічним навантаженням;

освітяни, які працюють не повний робочий день — доплата діє для кожного;

вчителі у прифронтових, тимчасово окупованих і тилових регіонах — без винятків.

У Міністерстві підкреслюють: виплата не залежить від результатів роботи або рейтингу, це єдиний стандарт підтримки для всіх педагогічних працівників. Кошти на неї були закладені ще у 2024 році — 12 млрд грн із державного бюджету.

У МОН пояснюють, що доплата — це частина ширшої програми підтримки освіти в умовах війни. Навантаження на шкільних педагогів зростає, а складність умов — не зменшується. Тому держава вводить гарантовану підтримку, яка не залежить від рейтингу чи місця роботи вчителя.

«Доплата, яка була встановлена за особливі умови роботи вчителям в розмірі 1300 гривень, оплачується кожному вчителю щомісяця з 1 січня. З 1 вересня доплата зросте й становитиме 2600 гривень. На це уряд ще минулого року виділив 12 млрд гривень. Тобто це така невелика, маленька, але все ж таки підтримка для вчителів, яка є для кожного вчителя в Україні, незалежно від того, чи він має повну ставку, повне навантаження, чи ні. Це не залежить від того, прифронтова територія, чи ні. Це близько 400 тисяч педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Якщо говорити не бюрократичною мовою, це всі педагогічні працівники, які є в школі: це і вчителі, і директори, заступники директорів, всі педагогічні працівники, в абсолютно всіх школах країни», — прокоментував Андрій Сташків.