Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что соглашение о «промышленном безвизе» с Европейским Союзом не будет подписано в 2022 году.

«Нет. Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты», - сказала Стефанишина в интервью агентству Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос, подпишет ли Украина соглашение о «промышленном безвизе» на следующем саммите Украина-ЕС в 2022 году.

По ее словам, летом текущего года будет завершаться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения, и после их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

«Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРI который бы я устанавливала на 2022 год – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрые, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению», - заявила вице-премьер.

На уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в 2022 году, Стефанишина ответила отрицательно.

Соглашение АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. Подписание АСАА, или так называемого «промышленного безвиза», позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю - резиденту Евросоюза, который обладает правом получить такой документ. Возможность подписания такого соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Изначально «промышленный безвиз» будет заключен по трем секторам промышленной продукции: низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования, машины. После успешного признания от ЕС первых этих секторов, такая практика может быть распространена на другие виды промышленности.

Как сообщалось, в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает подписать соглашение о «промышленном безвизе» на следующем саммите Украина–ЕС в 2022 году.