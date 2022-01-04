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На Донбассе вследствие трех обстрелов российских наемников из гранатометов и стрелкового оружия ранен украинский военный, сообщил пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 3 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В сторону Светлодарская оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

По состоянию на 7:00 4 января нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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