На Донбассе вследствие трех обстрелов российских наемников из гранатометов и стрелкового оружия ранен украинский военный, сообщил пресс-центр штаба ООС.
За прошедшие сутки, 3 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В сторону Светлодарская оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Шумов российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.
По состоянию на 7:00 4 января нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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