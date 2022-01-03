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В Ровно Украинская Православная Церковь провела благотворительный концерт с участием победителя «Голоса страны» протоиерея Александра Клименко и финалиста конкурса Галины Куришко.

Фото: Ровенская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, во время благотворительного мероприятия собрали 100 тыс грн двум младенцам со спинально-мышечной атрофией.

«Зал был переполнен ровно настолько, насколько это возможно, люди съехались из сел и городов епархии. Многие желающие пришли перед самим концертом, но билетов уже не было. Я увидел в глазах многих присутствующих, что им теперь просто необходимы такие меры, наши люди хотят добра, хотят объединяться, общаться, помогать», – отметил  глава социального отдела Ровенской епархии протоиерей Василий Начев.

Одна из организаторов концерта Валентина Ильина напомнила, что на Ровенщине двоим детям поставили диагноз СМА (спинально-мышечная атрофия): Дане Прадунец из Клевань и Алексею Севостянику из Сарн. «Лечение единственное – «укол жизни», который стоит 2 млн 300 тыс долларов. Услышав об этих детях и их беде, социальный отдел епархии решил хоть как-то помочь», - добавила она.

Как сообщалось ранее, а день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь проведет в Национальном театре имени Леси Украинки традиционный детский благотворительный рождественский праздник.

750 детей-сирот, детей с инвалидностью и вынужденных переселенцев, детей из многодетных и неблагополучных семей из разных регионов Украины примут участие в развлекательной программе, посмотрят спектакль и получат сладкие подарки.
ForUm

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