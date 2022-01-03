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В 2022 году в Вашингтоне планируется открытие ресторана украинской национальной кухни.

Об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

«После того как нам удалось довольно быстро открыть Украинский дом, и он действительно стал таким центром, сейчас очень активно работаем над идеей открытия украинского ресторана, потому что в Вашингтоне, к сожалению, до сих пор нет украинского ресторана», – отметила дипломат.

По ее словам, запрос на украинскую кухню в американской столице есть. Кроме того, добавила посол, кухня – «очень значимый инструмент нашей культурной дипломатии».

«Наша кухня очень вкусная, мы видим на приемах, которые устраиваем регулярно в посольстве, в Украинском доме, что и вареники, и голубцы, и все наши украинские блюда пользуются большим спросом. Поэтому работаем», – сказала Маркарова.

Как отмечается, самый известный украинский ресторан в США «Веселка» расположен в Нью-Йорке. Журнал Esquire включил это заведение в список «100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять». Ресторан очень популярен среди американцев и предлагает большой выбор блюд украинской кухни, включая более десяти видов вареников и не один рецепт борща.
ForUm

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