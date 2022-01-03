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Французское правительство решило снять флаг Евросоюза с Триумфальной арки в Париже из-за критики со стороны ультраправых.

Об этом сообщает  Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что огромный флаг ЕС подняли вместо французского триколора на Новый год, чтобы отметить, что следующие полгода Франция будет председательствовать в Совете ЕС. Ультраправые осудили это как глумление над Францией и ее ветеранами, поскольку Триумфальная арка является монументом, посвященным погибшим в войнах.

В частности, о «стирании французской идентичности» заявила Валери Пекресс, кандидат от консервативных сил. Она призвала вернуть флаг Франции на место.

«Мы обязаны сделать это перед нашими солдатами, которые проливали кровь за этот флаг», - заявила политик.

Подобные заявления сделала также Марин Ле Пен, которая приветствовала решение в конечном счете снять флаг ЕС.

СМИ подчеркивает, что флаг сняли в тот же день. В офисе президента Макрона заявили, что изначально это планировалось как краткосрочная акция, и чтобы отметить председательство Франции в Совете Европы, также планировалось подсветить Эйфелеву башню и другие известные достопримечательности в Париже.
ForUm

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