В первый день нового года, 1 января, в Киеве родилось 50 детей, большинство из них - девочки. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"За 1 января 2022 года в Киеве родилось 50 детей, из них 18 мальчиков и 32 девочки", — сказала Вишневская.

Напомним, за 1 января 2020 года в Киеве родилось 59 детей. А в первый день 2021 года в Киеве родилось 42 ребенка.