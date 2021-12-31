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В Совете нацбезопасности и обороны Украины на сегодняшний день не видят угрозы открытой агрессии со стороны России, несмотря на накопление российских сил на границах с Украиной, сообщил по итогам заседания СНБО 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов.

 «Отдыхайте спокойно, празднуйте. Мы не видим сегодня прямой угрозы для нашего государства. Может ли быть в Кремле принято какое-нибудь другое решение? Может. Если это будет, мы сразу будем информировать, будем работать», – сказал секретарь СНБО, передает Радио Свобода.

По его словам, специалисты СНБО говорят, что на сегодняшний день Россия большого вторжения не может сделать «даже физически», потому что ей для этого потребуется определенное время.

 «На сегодняшний день угроз открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра – будем говорить завтра. На сегодняшний день вопрос внутренней дестабилизации в Украине для России – это номер один. Если это будет происходить, Россия может воспользоваться этим. Наша задача этого не допустить», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что сейчас «ситуация контролируемая». При этом, по словам секретаря СНБО, идет «большая информационная кампания», «устрашение».

В последние недели Соединенные Штаты Америки, НАТО и Киев встревожены относительно около 100 тыс. российских военнослужащих, развернутых вблизи границы с Украиной и на оккупированном Россией Крымском полуострове.

 Официальные лица США утверждают, что Москва планирует возможное военное наступление, которое, если это произойдет, может произойти в течение нескольких недель. Кремль наступление отрицает.

Новое военное наращивание стало фоном для Путина, который хочет, чтобы США и НАТО предоставили России широкие «гарантии безопасности» и не допустили расширения альянса на Восток, в том числе и в отношении Украины. Кремль и администрация США заявили, что планируют провести двусторонние переговоры по безопасности в следующем месяце.
ForUm

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