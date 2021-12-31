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По предварительным оценкам, в 2021 году импорт игристых вин в денежном исчислении составляет 54,7 млн ​​USD, что на 44% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и в 2,6 раза больше по сравнению с показателем 5 лет назад, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Причин такой тенденции несколько:

  • уменьшение украинского производства игристых вин: за последние 5 лет производство сократилось на 39%, за 2021 год – где-то на 2%;
  • частичное изменение вкусовых предпочтений украинцев.

 

«Основными поставщиками игристых вин в Украину являются европейские страны. В 2021 году это были Италия (54% импорта в денежном выражении), Франция (18%), Испания (10%), Германия (5%) и Грузия (4%). И в зависимости от географической привязки можно понять, какой вид игристого импортируется в Украину. По законодательству ЕС, называть продукты географическими указаниями имеют право только зарегистрировавшие его производители. Поэтому из Италии в Украину везут Просекко и Асти Спуманте, из Франции – Шампанское, а из Испании – Каву», – рассказывает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

 Экспорт игристых вин из Украины также присутствует, однако его объемы в 7 раз меньше по сравнению с импортом. В 2021 году экспорт игристых вин в денежном выражении составил около 7,9 млн. USD. В то же время следует учесть, что только около 40-45% экспорта это игристые украинского происхождения, остальные – реэкспорт европейских вин.
ForUm

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