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За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселевки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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