За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новоселевки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
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