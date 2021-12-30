Антимонопольный комитет завершил рассмотрение дела, начатого по признакам совершения субъектами хозяйствования, входящими в состав группы компаний «Авангард» (на момент совершения действий принадлежали Олегу Бахматюку) 18 нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, комитет выявил эти нарушения в процессе исследования общегосударственного рынка куриных яиц в скорлупе. С самого начала расследование велось в рамках четырех отдельных дел.

В частности, АМКУ установил, что в течение 2018-2019 годов одна из компаний группы «Авангард» - ННПК «Интербизнес» увеличила количество филиалов за счет субаренды активов шести птицефабрик, расположенных в:

с. Телешевка Рокитнянского р-на Киевской обл. (владелец – ООО «ИК «Агросоюз-РП»);

с. Млиев Городищенского р-на Черкасской обл. (владелец – ООО «ИК «Агросоюз-РП»);

с. Петропавловка Городищенского р-на Черкасской обл. (владелец – ООО «ИК «Агросоюз-РП»);

Колтуновском сельском совете Золотоношского р-на Черкасской обл. (владелец – ЧП «Золотинская птицефабрика»);

пос. Отрадное Запорожского р-на Запорожской обл. (владелец – ЧАО «Отрадненское»);

с. Староверовка, Шевченковского р-на Харьковской обл. (владелец – ООО «Староверовский птицекомплекс»).

При рассмотрении этих дел Комитетом дополнительно были выявлены факты приобретения в субаренду еще трех птицефабрик расположенных в:

с. Садовое Барышевского р-на, Киевская обл. (владелец – ЧАО «Агрофирма Березанская птицефабрика»);

просп. Броварской, 99, г. Киев (владелец - ООО «Птицефабрика Киевская»);

с. Пуховка, Броварской район, Киевская обл. (владелец – ООО «Птицефабрика Киевская»).

Таким образом, общее количество выявленных нарушений составило 18. Поскольку все дела имели одинаковую квалификацию нарушений, связанность ответчиков отношениями контроля и одинаковые схемы приобретения контроля, они были объединены в одно.

Схема приобретения контроля над предприятиями выглядела следующим образом: отдельные малоизвестные и мелкие субъекты хозяйствования, входившие в состав Группы компаний «Авангард» и не занимавшиеся производством куриных яиц, брали в аренду птицефабрики и сразу передавали эти активы в субаренду «Интербизнес» своей группы, производящей и реализующей куриные яйца, в том числе и на внешние рынки. На приобретенных активах «Интербизнес» сразу начал производство.

Фактическое использование ННПК «Интербизнес» взятых в субаренду птицефабрик привело к увеличению доли Группы компаний «Авангард» на рынке яиц куриных в скорлупе на 2,89% в 2018 году, на 8,73% - в 2019 году и на 2% году.

Соответственно, доля группы компаний «Авангард» на рынке первичной реализации яиц куриных в скорлупе в 2020 году составила 39,93%, что превышает определенный в части второй статьи 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» порог – 35 %.

Действия ответчиков, которые заключались в приобретении контроля за активами без получения соответствующих разрешений органов Антимонопольного комитета Украины, наличие которых было необходимо, признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции.

На нарушителей наложен штраф в совокупном размере 10,710 млн грн.