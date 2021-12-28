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Бог дает в жизни определенного рода испытания для утверждения в вере и любви к Нему.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«В Ветхом Завете есть хороший пример того, почему Бог испытывает добрых, хороших и благочестивых людей, посещая их различными скорбями, болезнями, трудностями, и дает сразу ответ - почему это произошло», - сказал отец Афанасий.

Он напомнил о Ветхозаветном пророке - Иове Многострадальном, который является прекрасным примером того, как скорби и болезни одолевают хорошего человека. 

«Иов был примерным человеком, примерным семьянином, у него было достаточно большое хозяйство, которым пользовались его дети. Он верил в Единого Бога, он не впадал в идолопоклонство и в прочие мерзости, которые на тот момент окружали его. Но Бог испытал его, Он забрал все - его родных, близких, дом, хозяйство. Даже забрал здоровье, так, что он должен был жить за городом страдая тяжелой болезнью - проказой. Иов жил один. И его друзья, которые навещали изредка его, говорили: «похули Бога и умри. Ведь Бог доставляет тебе такие страдания». Но он сказал прекрасные слова, что никогда этого не сделает, а «имя Господне пусть будет благословенно от ныне и до века». И если Бог дал ему такие испытания, то он должен их с особым чувством трепета и любви проходить», - рассказал преподаватель КДАиС, и добавил, что «Бог возвратил Иову здоровье, дал ему еще детей, удвоил его хозяйство, которым он пользовался, и дал все для того, чтобы он жил нормальной жизнью».

Также он отметил, что можно задаться вопросом: «зачем же Бог испытал праведника?». «Ведь, не видна ли его вера в Него, не видна ли его любовь к Нему, в его поступках, в его любви к жене, ближним, детям, хозяйству, ко всем, с кем он сталкивался. Бог посетил его забрав здоровье. И он вместо того, чтобы хулить Бога, вместо того, чтобы высказать свое негативное отношения к Богу, он продолжает его славословить», - констатировал иеромонах Афанасий (Стрельцов). 

Священник отметил, что Бог дает в жизни определенного рода испытания для утверждения в вере, для того, чтобы утвердить еще раз в нашем исповедании и любви к Нему. 

«Эти испытания случаются в жизни каждого человека, и то, как будем их проходить зависит от настоящей веры и любви к Богу», - заключил отец Афанасий.
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