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Президент США Джо Байден в понедельник подписал оборонный бюджет США (NDAA) на 2022 финансовый год в 770 миллиардов долларов, сообщил Белый дом.

Документ, в частности, предусматривает выделение 300 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины по поддержке Вооруженных сил, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, Вашингтон выделил на оборону в Европе 4 миллиарда долларов, 150 млн долл. – странам Балтии на сотрудничество в сфере безопасности.

В целом оборонный бюджет США на следующий год предусматривает расходы на военные нужды почти на 5% больше, чем в прошлом. Это, в частности, расходы на более высокие зарплаты военным, дополнительные закупки самолетов, кораблей и т.д.

Документ включает расходы ответные на угрозы со стороны Китая, России. И предполагает создание комиссии по изучению войны в Афганистане.

Ранее в этом месяце Палата представителей США и Сенат большинством голосов проголосовали за ежегодный законопроект об обороне. 
ForUm

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