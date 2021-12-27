ANDRIYIVSKY City Space — новый полифункциональный комплекс, который возводится в историческом центре Киева. Инновационное пространство, объединяющее апартаменты, офисы и коммерческие объекты, станет точкой притяжения успешных и амбициозных жителей мегаполиса.

Преимущества апартаментов в ANDRIYIVSKY City Space

Для всех апартаментов в комплексе ANDRIYIVSKY характерны свободные планировки, поэтому у владельцев есть возможность организовать пространство, исходя из личных запросов. Апартаменты можно разделить на привычные функциональные зоны: просторная кухня-гостиная, одна или несколько спален, лаунж-зона для отдыха от суеты мегаполиса. Коллекция включает всего 16 апартаментов площадью от 101 кв. м до 207 кв. м.

Будут установлены большие окна от пола до потолка, обеспечивающие качественную инсоляцию. Резиденты смогут наслаждаться видом на Днепр и Андреевскую церковь. Высота потолков — 3,25 м.

Отметим, что юридически апартаменты, в отличие от квартиры, — нежилое помещение. Недвижимость предназначена для временного проживания. Может также использоваться как офис, например, арт-студия или кабинет программиста, психоаналитика, консультанта.

Что важно знать о полифункциональном комплексе

Есть по меньшей мере три причины инвестировать в ЖК АНДРЕЕВСКИЙ Сити Спейс.

Расположение — в исторической части Подола. Дом строится на тихой Андреевской улице. До улицы Петра Сагайдачного, которая соединяет Контрактовую и Почтовую площади, — 10 минут пешком. Поблизости находятся рестораны, театры, шоурумы одежды и аксессуаров, цветочные бутики, арт-пространства.

Насыщенная внутренняя инфраструктура. В новом комплексе запроектированы коммерческие и офисные помещения. Предусмотрено открытие магазинов разного назначения. На крыше будет работать ресторан с обзорной террасой, откуда открывается потрясающая панорама города.

Выразительная архитектура. Здание привлекает внимание авторской архитектурой. Будут использоваться обработанные и необработанные каменные блоки. Столь контрастное сочетание придаст объекту эффектный вид. Архитектура не ограничена модными тенденциями и не имеет временных привязок. С первого взгляда будет невозможно определить, когда именно возведен дом, в этом году или 50 лет назад.

Актуальную стоимость и условия приобретения недвижимости в ANDRIYIVSKY City Space вы можете узнать в отделе продаж. На официальном сайте есть возможность заказать обратный звонок.