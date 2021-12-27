Необходимо постараться простить человека или самому просить прощения, но в некоторых случаях дальнейшее общение полезнее будет прервать.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Человек греховен, порочен и слаб. Памятуя об этом, мы можем смирять себя, можем также оправдывать ближних и бороться с осуждением, обидами и злопамятством. Однако, помимо этого, мы пользуемся этим знанием для самооправдания», - отметил священник.

Протоиерей Владимир Пучков привел пример из Евангелия, когда подлость Иуды, предавшего Христа, завела его в тупик, выйти из которого он смог только в петлю.

«Иуда знал, на что шёл, знал, зачем он это делает, и понимал, что ему это сулит. Итак, Пётр струсил, а Иуда совершил подлость. Каков итог? Пётр, как мы знаем, раскаялся. Он осознал, что совершил, там же, во дворе первосвященника, сразу после сказанных слов. Иуда раскаяться не смог. Собственная подлость завела его в тупик, выйти из которого он смог только в петлю. Вот, повторюсь, яркий пример душевного состояния подлеца. Конечно, человек, поступивший подло единожды, далеко не циничный, законченный подлец. Но на путь неисправимости он уже стал. При этом сам того не замечает, легко прощает себе собственную подлость и ждёт того же от ближнего», - подчеркнул отец Владимир.

Он напомнил, что способность поступить подло - грань, отделяющая способность к деятельному раскаянию, от греха, совершаемого сознательно, при полном понимании этого.

Священник объяснил, как поступать с человеком, с которым поступили подло.

«Лучшее, что можно сделать по отношению к человеку, с которым мы поступили подло, – это попросить прощения и более не пытаться сближаться. Он, может быть, уже и простил. Только осторожничает. Мало ли чего от нас можно ожидать. Поэтому лучше всего – уважить человека и его новый опыт. Не пытаться идти на контакт, а смиренно принять тот факт, что прежнего общения с этим человеком уже не будет. В конце концов, самому ближнему проще будет нас простить, если мы не будем мозолить ему глаза и маячить у него на горизонте. Нам от этого, конечно, будет тяжело. Но разве ближнему от нашей подлости не было тяжелее?», - подытожил священник.