также в разделеРелигия
В УПЦ прощаются с директором фестиваля «Покров» священником Александром Акуловым 9
Верующие УПЦ сегодня празднуют день памяти святителя и чудотворца Спиридона 7
Предстоятель УПЦ расскажет, как правильно обращаться к Богу 8
Управделами УПЦ рассказал, как научиться быть счастливым 8
Капелланы УПЦ передали гуманитарную помощь военным в зоне ООС и детям-сиротам 9
В Одессе верующие УПЦ отмечают день памяти преподобного Кукши 8
В УПЦ рассказали, чем отличается смирение от человекоугодия 7
УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на Востоке Украины 7
Митрополит УПЦ считает, что уход патриарха Варфоломея особо не изменит ситуацию в Украине 13
Патриарх Кирилл рассказал, как привести к Богу подростков 25
Во Львове УПЦ помогает семейным парам обрести счастье в супружестве 8
В Днепре архиепископ УПЦ крестил 29 младенцев в доме ребенка 10
В Нежине митрополит и священники УПЦ стали донорами крови 8
Священник УПЦ рассказал, почему среда и пятница – постные дни 7
Объединение инвалидов просит поддержать Рождественскую благотворительную акцию для детей 12
Митрополит Антоний рассказал о главном критерии доверия к людям 10
На Киевщине учителя школ ознакомились с неизвестными фактами о репрессированном духовенстве 13
В УПЦ издали книгу об истории Православия в Украине 20

Большинство опрошенных празднуют Рождество Христово 7 января и против перенесения праздника на 25 декабря. 

Фото: из открытых источников

Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 71% респондентов ответили, что празднуют Рождество 7 января и только 4% - 25 декабря, сообщает ratinggroup.ua.

Подавляющее большинство опрошенных – 58% против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Такую идею поддерживают только четверть.

Согласно исследованию, в течение последних 10-ти лет с каждым годом уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества – увеличивается. В результате в этом году количество поклонников Рождества превысило. 

Отмечается, что Рождество Христово является самым любимым зимним праздником украинцев (49%), Новый год (37%).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги