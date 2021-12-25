Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил граждан страны о внедрении новой информационно-аналитической системы, которая изменит правила оплаты услуг ЖКХ для всех потребителей, пишет Today.ua.

По словам главы украинского правительства, после того, как новая единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг будет запущена в работу, граждане получат доступ ко всем имеющимся коммунальным услугам. Потребители смогут вовремя и быстро оплачивать коммуналку в одном месте и будут иметь возможность заказывать услуги ЖКХ онлайн.

Денис Шмыгаль отметил, что новая система позволит упорядочить работу поставщиков коммунальных услуг в Украине, а потребители будут оперативно сообщать о нарушениях в сфере благоустройства.