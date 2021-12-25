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За минувшие сутки, 24 декабря, белорусско-польскую границу незаконно пытались пересечь 69 человек. Об этом сообщила польская пограничная служба в Twitter, передает УНН.

“За минувшие сутки 24.12, 69 человек пытались незаконно пересечь границу. На участке, охраняемый польскими пограничниками в Черемче, группа из 10 иностранцев пыталась попасть на территорию Польши. Люди отошли глубже в Беларусь”, — говорится в сообщении.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции со стороны ЕС заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть в Европу.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вдоль границы страны разместили войска из-за напряженной ситуации с мигрантами.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов ворвались из Беларуси на территорию Польши. Всех удалось задержать. Нелегалы и далее совершают регулярные попытки прорыва.
ForUm

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