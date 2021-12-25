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Як пише finbalance, "Ліга:Закон" звертає увагу на повідомлення податківців, що за порушення вимог закону про РРО при проведенні розрахункових операцій з використанням РРО/ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості товарів або послуг; непроведенні розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи; невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об`єкті суб`єкта господарювання застосовують такі фінансові санкції:

- 10% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) - за порушення, вчинене вперше;

- 50% вартості проданих товарів (робіт, послуг) - за кожне наступне вчинене порушення.

Проте вже із 1 січня 2022 року штрафи за ці порушення зростуть до 100% та 150% відповідно.

Прес-служба Державної податкової служби (ДПС) інформує, що відповідно до закону №1914 з 01.01.2022 року набирають чинності зміни до Закону про РРО. Так:

- для суб`єктів господарювання встановлюється обов`язок при застосуванні РРО/ПРРО зазначати у розрахункових документах цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями (п.11 ст. 3);

- визначено орган, що встановлює Порядок та форму обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку (Мінфін), та оновлено вимогу щодо його ведення відповідно до змін до редакції (п.12 ст. 3);

- вдвічі зменшується розмір фінансової санкції за реалізацію товарів, які необліковані у встановленому порядку, або за ненадання під час перевірки документів, які підтверджують такий облік у місці продажу (господарському об`єкті) (ст. 20).
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