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Полномочный представитель «ДНР» на минских переговорах, «министр иностранных дел» Наталья Никонорова заявила, что последние заявления высшего военного руководства Украины вызывают сомнения в приверженности Киева режиму прекращения огня на Донбассе.

«Наблюдая за медийной гиперактивностью украинской стороны, мы продолжаем испытывать недоумение от непоследовательности и даже противоречивости заявлений ее официальных лиц в том, что касается заявлений о приверженности режиму прекращения огня», – говорится в заявлении.

Никонорова отмечает, что вскоре после заседания Контактной группы 22 декабря появилось совместное заявление министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В заявлении они заверили мировое сообщество в последовательном и неуклонном соблюдении режима прекращения огня, в том числе требований мер по его усилению от 22 июля 2020 года в части условий открытия ответного огня.

«Однако уже на следующий день, 23 декабря, Залужный на брифинге повторяет свой старый тезис о том, что украинским военнослужащим никто не запрещал вести ответный огонь. Через пару часов он дает комментарий, в котором подчеркивает, что договоренности о режиме прекращения огня «абсолютно четко регламентируют формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы со стороны оппонентов». Он заверяет, что договоренности уже соблюдаются Украиной. Однако ни в одном из указанных заявлений нет даже попытки объяснить, какие условия подразумевает «формат открытия огня в ответ», - отмечает Никонорова. 

В этой связи «глава МИД» отметила, что в ОРДО «вынуждены обозначить свою крайнюю обеспокоенность подобным подходом со стороны Украины к своим письменно зафиксированным обязательствам по соблюдению режима прекращения огня».

Напомним, ОБСЕ сообщила, что в среду, 22 декабря, Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. В Украинском оборонном ведомстве заявили, что военные на Донбассе намерены соблюдать установленный порядок открытия ответного огня.
ForUm

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