также в разделеРелигия
В Одессе верующие УПЦ отмечают день памяти преподобного Кукши 5
В УПЦ рассказали, чем отличается смирение от человекоугодия 6
УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на Востоке Украины 6
Патриарх Кирилл рассказал, как привести к Богу подростков 7
Во Львове УПЦ помогает семейным парам обрести счастье в супружестве 6
В Днепре архиепископ УПЦ крестил 29 младенцев в доме ребенка 7
В Нежине митрополит и священники УПЦ стали донорами крови 8
Священник УПЦ рассказал, почему среда и пятница – постные дни 7
Объединение инвалидов просит поддержать Рождественскую благотворительную акцию для детей 12
Митрополит Антоний рассказал о главном критерии доверия к людям 10
На Киевщине учителя школ ознакомились с неизвестными фактами о репрессированном духовенстве 13
В УПЦ издали книгу об истории Православия в Украине 20
УПЦ поддержала позицию ВСЦиРО о защите семьи от домашнего насилия 10
В РПЦ считают, что визит Папы Римского в Украину маловероятен в условиях дискриминации верующих УПЦ 27
В Святогорской лавре УПЦ проведет конференцию, посвященную истории обители 59
На Виннитчине появится новый храм УПЦ 10
Митрополит Антоний рассказал, как преодолеть суету 25
Священник УПЦ объяснил, какие иконы должны быть в доме 9

С уходом главы Фанара ситуация может немного измениться в лучшую сторону, но говорить об уврачевании раскола в украинском и мировом Православии не приходится.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в премьерном выпуске программы «Слово Иерарха» на телеканале UkrLive.

«Некоторые говорят: вот не станет патриарха Варфоломея, уйдут персоналии этих событий из жизни, и все может вернуться на круги своя. Нет, Варфоломей просто воплотил в жизнь то, о чем говорят и как думают представители Константинополя на протяжении последнего столетия», – сказал митрополит Феодосий.

Архиерей считает, что с уходом главы Фанара ситуация может немного измениться в лучшую сторону, но говорить об уврачеваннии раскола в украинском и мировом Православии не приходится.

«Эта позиция (первенства Константинопольского патриархата, – Ред.) настолько укоренилась в их Церкви и в части иерархии греческих Церквей, что просто смена персоналий не уврачует раскол. Да, возможно, будут находиться какие-то компромиссные модели, которые будут немножко сглаживать какие-то острые углы. Но самая суть раскола останется, и уврачевать его так просто не получится», – сказал иерарх УПЦ.

Митрополит Феодосий считает, что, если проблема с человеческой точки зрения кажется неразрешимой, то, как видим из истории, даже после попущенных Господом глобальных катаклизмов Церковь возрождается в очищенном виде. «Так и сейчас, возможно, после испытаний расколом, Господь воссоединит отпавшую часть греческих иерархов с отстаивающим истину мировым Православием», – подытожил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги