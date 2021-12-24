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Многие предприятия, ведущие хозяйственную или производственную деятельность, имеют собственный автопарк транспортных средств, которые нуждаются не только в техническом обслуживании, но также в заправке горюче-смазочными материалами. С целью экономии денежных средств, руководители зачастую принимают решения оснастить территорию мини АЗС, с помощью которой можно производить заправку своих автомобилей бензином или дизельным топливом быстро и удобно.

Сегодня автономные станции заправки горючим представлены в самых разных вариантах исполнения, ознакомиться с которыми можно перейдя по ссылке https://www.benza.ua/products/mini-azs. Благодаря этому заказчик получает уникальную возможность заказать ту станцию, которая подходит ему наилучшим образом с учетом специфики предприятия, количества транспортных средств и прочих факторов.

Использование мини АЗС

Как известно, техника на основе двигателей внутреннего сгорания активно применяется не только в автопарках, но также в частных хозяйствах, на строительных площадках и сельскохозяйственных фермах. Нередко их устанавливают в районе туристических баз, находящихся вдали от населенных пунктов.

Помимо этого, АЗС мобильного типа является незаменимой при добыче полезных ископаемых и разных сырьевых ресурсов. К главным достоинствам заправочного модуля можно отнести следующее:

  • возможность установки в любом подходящем месте, а также и простота транспортировки своими силами;
  • закупка дизтоплива и бензина по оптовой цене;
  • значительная экономия времени, поскольку автомобилям не требуется заезжать на стационарные АЗС, затрачивая на это ресурсы;
  • несложное техническое обслуживание.

Передвижное и мобильное оборудование в виде автоматических колонок всецело себя оправдывает, поэтому многие предприятия активно приобретают их и монтируют на своих базах.

Основные типы МТЗС

Собираясь приобрести заправочный модуль, каждому будет полезным ознакомиться с его основными разновидностями и модификациями:

  1. Модульные. Обеспечивают максимально точный учет дизеля, отличаясь высокой степенью надежностью и возможностью наземного монтажа.
  2. Контейнерные. Выполнены в виде контейнера с блоком для раздачи топлива. Характеризуются устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам и агрессивным воздействиям внешней среды, поскольку располагаются внутри прочного контейнера.
  3. Топливораздаточный модуль. Устройство отличается автономностью, поэтому не требует подключения к электросети, что открывает широкие возможности в плане монтажа вдали от центральных систем электросети.
  4. Модульные топливозаправочные станции. Имеют наиболее длительный срок службы, поскольку отличаются высокой мощностью. Габаритные размеры и вес подразумевает необходимость заливки бетонного фундамента для установки такой колонки.

Подводя итоги, можно отметить, что многим предприятиям будет полезным ознакомиться с мини АЗС, большое количество которых можно увидеть на сайте benza.ua. Практика показывает, что такие колонки всецело себя оправдывают в плане материальных затрат, поскольку открывают широкие возможности для развития компаний.
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