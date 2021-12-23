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Сервис обмена короткими видео TikTok в 2021 году стал самым посещаемым интернет-доменом в мире, опередив лидера прошлого года Google (входит в холдинг Alphabet Inc), по данным компании Cloudflare.

TikTok впервые вышел на первое место 17 февраля, а с 10 августа стабильно обгоняет Google по числу посещений в большинство дней, говорится в сообщении в блоге Cloudflare.

TikTok, принадлежащая китайской ByteDance Ltd., ранее сообщила, что число ежемесячно активных пользователей превысило миллиард.

Третье место в списке самых посещаемых доменов (включая сайты и приложения) уходящего года заняла соцсеть Facebook, четвертое – Microsoft, пятое – Apple. В десятке лидеров также присутствуют Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp.
ForUm

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