Динамика сырьевых рынков в течение текущего года оставалась волатильной: цены на пшеницу, кофе, сахар, древесину и энергоносители уверенно выросли, тогда как цены на золото упали, несмотря на ускорение инфляции.

Стоимость кофе в 2021 году увеличилась вдвое на фоне неблагоприятных погодных условий в Бразилии, из-за которых была уничтожена основная часть урожая, пишет Green Deal со ссылкой на MarketWatch.

«Была ужасная засуха, а потом трижды были заморозки», — сказал президент Hackett Financial Advisors Шон Хакетт.

Цены на кофе сорта арабика в начале года находились на уровне около $1,25 за фунт, а в начале декабря достигли максимума с 2011 года на уровне $2,49, согласно Trading Economics. На текущий момент цены находятся в районе $2,25, передает Интерфакс-Украина.

Цены на сахар также выросли на фоне плохих погодных условий в Бразилии: они достигли максимума с начала 2017 года на отметке более 20 центов за фунт в середине ноября по сравнению с 15,8 цента в начале января.

Фьючерсы на нефть продемонстрировали масштабный подъем, поскольку спрос превосходил предложение, говорит главный исполнительный директор Teucrium Trading Сол Джилберти. Дефицит предложения частично связан с растущим разочарованием инвесторов и политиков в ископаемых видах топлива.

«Производители чувствуют социальное давление, давление регуляторов и экономическое давление», — отметил он.

Цены на нефть марки Brent подскочили до $87 за баррель с $51 за баррель в начале января.

Тем временем цены на природный газ в Европе взлетели более чем в семь раз — до рекордного показателя в 153 евро за мегаватт-час против 20 евро в начале января.

«Ни у кого нет достаточного количества альтернативных источников энергии, чтобы прекратить использовать углеводороды, поэтому растет спрос и повышаются цены», — сказал Джилберти.

Весенняя засуха в ключевых регионах производства пшеницы, включая Канаду, Россию и США, негативно сказалась на урожае. Цены выросли с $6,40 за бушель в начале января до $8,56.

В свою очередь цены на древесину взлетели до нового рекордного максимума — свыше $1600 за 1 тыс. досочных футов. Для сравнения: в начале года они находились на уровне около $878. Скачок цен стал потрясением для строительной отрасли. «Это был пузырь», — сказал Хакетт.

Между тем самую неожиданную динамику в 2021 демонстрируют цены на золото, которые уменьшились с около $1,944 за тройскую унцию в начале года до $1,785. Цены снижались, несмотря на ускорение потребительской инфляции в США.