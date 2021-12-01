также в разделеМир
Назван самый дорогой город для жизни
ООН: Треть населения мира никогда не пользовалась Интернетом 7
В Беларуси задержали 11 человек за слова о погибших российских десантниках 18
Лукашенко готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие 10
Эксперты FDA рекомендовали разрешить таблетки от COVID-19 в США 8
Уже почти в 20 странах и регионах мира обнаружили штамм «омикрон» 12
Правительство Швеции снова возглавила первая женщина-премьер 13
Барбадос лишил Елизавету II статуса главы государства и стал республикой 45
Американский толковый словарь выбрал слово года 25
Врачи рассказали о симптомах «омикрон»-штамма коронавируса 25
Президент Чехии назначил нового премьера, сидя в стеклянной клетке 34
Новый штамм «Омикрон»: президент ЮАР требует отменить запрет на въезд из Африки 26
СМИ: Берлин призывает Конгресс США не вводить санкции против «Северного потока-2» 10
У Саакашвили подтвердили синдром ПТСР 48
Коронавирус изменил требования европейцев к своему жилью 38
Северный поток-2 могут запустить, не дожидаясь завершения процесса сертификации 56
ECDC: Omicron может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться 23
Госдеп пытается заблокировать введение санкций против Северного потока — 2 20

Мировые цены на кофе достигли максимумов за 10 лет, при этом аналитики ожидают их сохранения на высоком уровне до 2023 года.

Фьючерсные контракты на кофе с поставкой в декабре по итогам сессии в понедельник достигли $2,34 за фунт. В минувший четверг фьючерсы на бирже ICE поднимались до $2,46, что стало максимальным показателем с 2011 года, когда котировки превысили $3 за фунт, пишет Интерфакс.

В то же время значение бенчмарка, рассчитываемого Международной ассоциацией кофе, в пятницу достигло $2,07 за фунт, подскочив на 85% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«Вопрос относительно дальнейшей динамики цен заключается в том, насколько эти колебания будут длительными в перспективе», - сказал стратег Saxo Bank по сырьевым рынкам Оле Хансен, слова которого приводит CNBC.

По мнению эксперта, следует следить за ситуацией в Бразилии, чтобы оценить, как погодные условия в стране могут повлиять на сбор урожая. По его словам, неблагоприятные погодные условия повлияют на цены позднее в текущем году, а также в 2022 и даже в 2023 году.

Помимо погоды негативное влияние на рынок оказывают проблемы с поставками в мире, поскольку производители и компании, которые перерабатывают кофейные зерна, зачастую находятся в разных странах.

Неопределенности также добавляют опасения по поводу ситуаций в странах-экспортерах, включая Эфиопию, которая находится на грани гражданской войны, и Вьетнам, где наблюдается рост числа заражений коронавирусом, что может негативно отразиться на производстве, пишет CNBC.

В то же время, по мнению исполнительного директора Marex по продажам кофе в Европе Максимиллиана Коупстейка, цены на кофе останутся на высоких уровнях, хоть и будут демонстрировать волатильность в течение некоторого времени в будущем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги