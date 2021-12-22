Коммерческая недвижимость считается прибыльным активом, так как обеспечивает владельцу постоянный доход. Главное условие – многофункциональный комплекс помещений должен соответствовать дизайнерским трендам и рыночным запросам. Поэтому проектирование коммерческих зданий важно доверить инженерам, в активе которых есть немалый опыт выполнения сложных заданий и необходимый уровень квалификации. Грамотно разработанная документация дает возможность возвести объект, соответствующий строительным нормам и стандартам.

Стадии проектирования

Прежде чем приступить к подготовке документации, инженеры проводят ряд исследований и сбор информации (площадь, этажность, дизайн). На этом этапе их основная задача – составить технико-экономическое обоснование.

После согласования нюансов с заказчиком проектировщики приступают к планированию здания. В ходе работ инженеры осуществляют:

проектирование фундамента. Инженеры рассчитывают количество необходимых для обустройства основания материалов и определяют сроки выполнения работ;

проектирование каркаса здания. Инженеры составляют перечень необходимых для БМЗ-строительства металлоконструкций, определяют размеры и количество;

планирование стен и крыши здания. Проектирование БМЗ-объектов предусматривает применение в качестве ограждающих конструкций сэндвич-панелей. Это трехслойные плиты, представленные в широкой цветовой палитре (согласно каталогу RAL). Инженеры проводят раскладку сэндвич-панелей, создавая оригинальные композиции. Это позволяет построить эстетически привлекательный коммерческий комплекс, который будет выгодно выделяться на фоне окружающих сооружений;

проектирование инженерных сооружений. Коммуникации обеспечивают жизнеспособность каждого объекта. Поэтому к прокладке электрической части, систем освещения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции, отопления, кондиционирования, пожарной безопасности предъявляются повышенные требования.

Завершающая стадия – генеральное проектирование БМЗ-объекта. На этом этапе инженеры осуществляют планировку территории, прилегающей к бизнес-центру (паркинг и др.).

Какие объекты входят в инфраструктуру здания

Коммерческая недвижимость включает в себя помещения следующего назначения:

офисные;

торговые (бутики, магазины);

развлекательные (боулинг, детские комнаты, кинотеатры) и объекты общепита (кафе, рестораны).

Комплекс представляет собой многоэтажное здание, оборудованное лифтом и эскалатором.

Важно! Стоимость разработки проекта БМЗ-объекта зависит от площади и инфраструктуры комплекса.

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Источник: сайт promstan.com.ua