За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

С начала суток, 21 декабря, по состоянию на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.