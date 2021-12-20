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Китайский бренд Dahua, занимающий вторую позицию в рейтинге производителей систем безопасности, ежегодно радует поклонников современным оборудованием. Все камеры Dahua, как и готовы комплекты видеонаблюдения – это тандем технологичности и бюджетности.

Несмотря на доступные цены, в продукции используются только современные технологии и материалы высокого качества, способны выдержать пагубные внешние факторы. Подобному симбиозу способствует то, что производитель использует собственные наработки, в которые вкладывает 10% от ежегодного дохода. системы видеонаблюдения Dahua

Особенности и преимущества камер видеонаблюдения компании Dahua

Создавая очередную модель, производитель всегда ориентируется на производителя. Среди ассортимента производителя вы сможете найти уличные и внутренние модели, которые отличаются уровнем защиты, обладают разной дальностью и качеством съемки. Часть моделей поддерживает запись звука, а также сохраняет информацию на накопитель, что делает оборудование полностью автономным.

Есть модели с различным углом обзора – от 80 до 120 градусов, а также роботизированные модели с обзором на 360 градусов, что исключает «слепые зоны». Способны работать днем и ночью, при этом дальность подсветки варьируется в пределах от 10 до 200 метров. Для больших объектов есть модели с оптическим зумом с приближением в 10, 20 и 30 раз.

камеры видеонаблюдения Dahua

 

Среди основных преимуществ, можно отметить:

  • технические параметры на уровне элитных аналогов при доступной цене;
  • есть модели с Wi-Fi модулем для простого подключения, без использования многочисленных проводов;
  • небольшие габариты позволяют использовать камеры для скрытого наблюдения на объектах разного назначения;
  • современные кодеки позволяют сжимать передаваемое видео до 80%, без потери качества, уменьшая нагрузку на коммутационное оборудование;
  • инновационные фильтры изображения дают возможность избавиться от нежелательных шумов на картинке, повысив качество изображения в темное время суток;
  • материалы высокого качества дают возможность использовать камеры на улице даже в сложных условиях эксплуатации, без ущерба внутренним системам;
  • аналитика в камерах видеонаблюдения делают оборудование фактически автономным при контроле за объектом;
  • представлено оборудование в различном форм-факторе, поэтому можно подобрать подходящий вариант для конкретного объекта.

И это только малая часть преимуществ, на которые вы можете рассчитывать, выбирая камеры видеонаблюдения Dahua.

Заключение

Камеры видеонаблюдения и готовы комплекты Dahua – это элитное оборудование для обеспечения безопасности на объекте. Благодаря грамотной ценовой политике бренду удалось удержать цены в бюджетном диапазоне, поэтому оборудование доступно для всех покупателей. По своим техническим характеристикам оборудование не уступают дорогостоящим элитным моделям, ознакомиться с модельнфм рядом камер вы можете здесь - https://dahua-technology.com.ua/videokamery/. Ежегодно на разработку новых технологий выделяют 10% от выручки, поэтому поклонники гарантированно ежегодно будут получать только более совершенные новинки.
ForUm

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