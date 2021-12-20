Китайский бренд Dahua, занимающий вторую позицию в рейтинге производителей систем безопасности, ежегодно радует поклонников современным оборудованием. Все камеры Dahua, как и готовы комплекты видеонаблюдения – это тандем технологичности и бюджетности.

Несмотря на доступные цены, в продукции используются только современные технологии и материалы высокого качества, способны выдержать пагубные внешние факторы. Подобному симбиозу способствует то, что производитель использует собственные наработки, в которые вкладывает 10% от ежегодного дохода.

Особенности и преимущества камер видеонаблюдения компании Dahua

Создавая очередную модель, производитель всегда ориентируется на производителя. Среди ассортимента производителя вы сможете найти уличные и внутренние модели, которые отличаются уровнем защиты, обладают разной дальностью и качеством съемки. Часть моделей поддерживает запись звука, а также сохраняет информацию на накопитель, что делает оборудование полностью автономным.

Есть модели с различным углом обзора – от 80 до 120 градусов, а также роботизированные модели с обзором на 360 градусов, что исключает «слепые зоны». Способны работать днем и ночью, при этом дальность подсветки варьируется в пределах от 10 до 200 метров. Для больших объектов есть модели с оптическим зумом с приближением в 10, 20 и 30 раз.

Среди основных преимуществ, можно отметить:

технические параметры на уровне элитных аналогов при доступной цене;

есть модели с Wi-Fi модулем для простого подключения, без использования многочисленных проводов;

небольшие габариты позволяют использовать камеры для скрытого наблюдения на объектах разного назначения;

современные кодеки позволяют сжимать передаваемое видео до 80%, без потери качества, уменьшая нагрузку на коммутационное оборудование;

инновационные фильтры изображения дают возможность избавиться от нежелательных шумов на картинке, повысив качество изображения в темное время суток;

материалы высокого качества дают возможность использовать камеры на улице даже в сложных условиях эксплуатации, без ущерба внутренним системам;

аналитика в камерах видеонаблюдения делают оборудование фактически автономным при контроле за объектом;

представлено оборудование в различном форм-факторе, поэтому можно подобрать подходящий вариант для конкретного объекта.

И это только малая часть преимуществ, на которые вы можете рассчитывать, выбирая камеры видеонаблюдения Dahua.

Заключение

Камеры видеонаблюдения и готовы комплекты Dahua – это элитное оборудование для обеспечения безопасности на объекте. Благодаря грамотной ценовой политике бренду удалось удержать цены в бюджетном диапазоне, поэтому оборудование доступно для всех покупателей. По своим техническим характеристикам оборудование не уступают дорогостоящим элитным моделям, ознакомиться с модельнфм рядом камер вы можете здесь - https://dahua-technology.com.ua/videokamery/. Ежегодно на разработку новых технологий выделяют 10% от выручки, поэтому поклонники гарантированно ежегодно будут получать только более совершенные новинки.