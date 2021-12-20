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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование, сообщили в штабе ООС.

Воинам оказана домедицинская помощь, они  эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, другого – средней тяжести.

За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Светлодарского российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
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