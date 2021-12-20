также в разделеРелигия
В Церкви считают, что антицерковные законы нацелены на полную ликвидацию УПЦ
На Виннитчине освящен престол в старинном храме УПЦ 6
Митрополит УПЦ считает, что Варфоломей не способен признать свою ошибку 9
Предстоятель УПЦ рассказал об удивительном случае из жизни святителя Николая 8
В УПЦ заявили, что Церковь не делит людей по политическим взглядам 12
Управделами УПЦ считает, что праздники нужно наполнить событиями в духе Рождества 9
Священник УПЦ рассказал, как перестать переживать и бояться 13
Епископ УПЦ рассказал, чему каждый должен научиться у святого Николая 13
Предстоятель УПЦ рассказал, как святитель Николай помогает людям 9
Управделами УПЦ рассказал, о чем молятся святителю Николаю 8
Верующие УПЦ отмечают день памяти святителя и чудотворца Николая 27
УПЦ раздала детям подарки ко дню святого Николая в разных городах Украины 10
На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая 8
Врач-священник УПЦ объяснил, почему важно следить за каждым сказанным словом 12
В УПЦ рассказали о значении таинства Миропомазания 12
Митрополит Антоний объяснил, почему нельзя обращаться к народным целителям 13
Предстоятель УПЦ рассказал Президенту об угрозах Стамбульской конвенции 16
Управделами УПЦ объяснил, почему Бог не всегда дает просимое в молитвах 8

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в день святого Николая посетил Болградскую специальную школу-интернат І-ІІІ ступеней с дошкольными группами коррекционного и реабилитационного направления.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, владыка поздравил воспитанников с праздником и подарил интернату телевизор.

«Забота святителя о детях, о всех, кто нуждается в помощи, в добром человеческом счастливом взгляде известна всем христианам. Святитель Николай – великий подвижник, который любит детей, опекает одиноких вдов и сирот. По нашей доброй традиции, от Украинской Православной Церкви мы сегодня привезли подарки как дар нашей любви вам», – отметил владыка Агафангел. 

Представители Одесской епархии УПЦ подарили школе-интернату телевизор, с помощью которого удобно проводить специальные занятия для детей, а также сладкие подарки, развивающие конструкторы и игрушки.

Директор специального учебного заведения Лариса Аврамова поблагодарила митрополита Агафангела за оказанные внимание и помощь. 

Также юные воспитанники учебного заведения выступили для гостей с концертом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги