Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в день святого Николая посетил Болградскую специальную школу-интернат І-ІІІ ступеней с дошкольными группами коррекционного и реабилитационного направления.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, владыка поздравил воспитанников с праздником и подарил интернату телевизор.

«Забота святителя о детях, о всех, кто нуждается в помощи, в добром человеческом счастливом взгляде известна всем христианам. Святитель Николай – великий подвижник, который любит детей, опекает одиноких вдов и сирот. По нашей доброй традиции, от Украинской Православной Церкви мы сегодня привезли подарки как дар нашей любви вам», – отметил владыка Агафангел.

Представители Одесской епархии УПЦ подарили школе-интернату телевизор, с помощью которого удобно проводить специальные занятия для детей, а также сладкие подарки, развивающие конструкторы и игрушки.

Директор специального учебного заведения Лариса Аврамова поблагодарила митрополита Агафангела за оказанные внимание и помощь.

Также юные воспитанники учебного заведения выступили для гостей с концертом.