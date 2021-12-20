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31 декабря и 1 января Православная церковь Украины может ослабить пост или вообще отменить на два дня, пока украинцы празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря, заявил в интервью Радио Свобода предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.

«В известной степени есть нарушение поста. И мы даже обсуждали, что в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня. Церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно. Как каждая мать, своему ребенку или позволяет что-то, что даже нарушает определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно согласно правилам», – сказал предстоятель ПЦУ.

«И потому церковь в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к новою юлианскому календарю, ослабить пост, чтобы не было нарушения. Ибо, есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема», – добавил он.

Эпифаний также спрогнозировал, что украинцы в течение следующих 10 лет, в большинстве своем, могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.

7 января Украинская православная церковь (ПЦУ), а также Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю (так называемому «старому стилю»).

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю или новоюлианскому. В Украине с 2017 года 25 декабря, как и 7 января, является официальным выходным днем.
ForUm

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