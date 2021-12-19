Церковь не против Рождественских ярмарок, но Церковь против того, чтобы общественные празднества входили в спор с сущностью праздника Рождества Христова.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом в интервью рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Бороться с так называемым «рождественским бизнесом» не имеет смысла. Это то, что будет существовать. Если есть праздник, широко отмечаемый в обществе, значит, будет существовать и определенная индустрия вокруг этого празднования», – сказал митрополит Антоний.

По его словам, обязанность Церкви выступать только против тех проявлений этой индустрии, которые прямо противоречат христианской вере и морали.

«Все помнят историю, когда прошлую Рождественскую елку в Киеве хотели украсить шляпой, форма которой четко отсылала в сказки о нечистой силе. Тогда и общественность, и христианские Церкви призвали государственную власть отказаться от этого украшения. Представители власти прислушались к голосу общества и шляпу убрали, украсив верхушку елки Рождественской звездой», – рассказал архиерей.

Церковь не против Рождественских ярмарок, но Церковь против того, чтобы общественные празднества входили в спор с сущностью праздника Рождества Христова, подчеркнул владыка.

«Следует понимать, что в современной Украине вся так называемая «рождественская индустрия» реально привязана не к празднику Рождества Христова, а к Новому году. Новый же год по современному календарю празднуется неделей раньше Рождества Христова. Поэтому получается, что разгар празднований приходится на дни строгого поста», – пояснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний отметил, что по логике церковного календаря, Рождественские празднования должны предшествовать празднованию Нового года и охватывать, прежде всего, период со дня Рождества Христова и до Богоявления.

«В современной отечественной культуре произошло определенное смещение акцентов. Это и рождает определенный конфликт между светским и церковным календарями», – заключил архиерей.