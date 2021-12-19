Святитель Николай - миротворец, ставший примером для каждого.

Фото: Илья Репин «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых», 1888 год

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Святой Николай - это человек мира. Не мира в смысле политическом или географическом, а мира в смысле духовном. Другими словами, он не гражданин мира, а гражданин неба», – сказал владыка.

Епископ Виктор обратил внимание на тот факт, что святой всегда стремился к правде и справедливости, а также к примирению враждующих сторон.

«Желание мира должно быть присуще всем христианам. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» (Мф. 5, 9) – говорит Спаситель. Быть миротворцем - значит не просто избегать ссор и несогласий, а примирять тех, кто враждует. Вот и святитель Николай в свою бытность епископом Мир Ликийских делал все, чтобы прекратить вражду между людьми. В его житии есть эпизод, в котором рассказывается как святитель примирил императорских воинов с жителями города Миры, восставших на них», - пояснил епископ УПЦ.

Вместе с тем, по его словам, нужно понимать, что быть миротворцем весьма сложно. «Потому что, реализация этого призыва требует немалого мужества, даже героизма. Ведь стать между враждующими сторонами – значит пойти на риск быть оплеванным, поруганным, униженным, распятым. Пример тому – Господь Иисус Христос, Который пришел для того, чтобы человека примирить с Богом и был распят», - добавил владыка.

«Но, с другой стороны, и награда миротворцам большая - их назовут сынами Божьими. Именно поэтому к миротворчеству стремился святитель Николай, и именно поэтому к миротворчеству стремится наша Церковь. Христианин понимает, что в любом конфликте всегда виноваты две стороны. Кто-то больше, кто-то меньше – но виноваты оба. Это означает, что примирить враждующие стороны можно только если стать над конфликтом, стать выше его. Ведь оказавшись выше зла, дерзаем быть ближе к Богу, а даровать мир может только «Господь мира» (2 Фес. 3, 16). Единственное, что требуется от человека – это сказать слово «прости»», - заключил епископ Виктор.