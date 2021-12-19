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В новогодние праздники, когда дома царит теплая и праздничная атмосфера, везде подмигивают разноцветные гирлянды и шуршит блестящая мишура, всегда найдется время для интересного досуга всем домочадцам. Что делать, когда съели все салаты и посмотрели все новогодние фильмы, расскажут Українські Новини.

Приготовить что-нибудь новогоднее

Готовить могут все, но готовить действительно хорошо дано далеко не каждому. Вы можете научиться чему-то новому на кухне — впишите эту идею на новогодние каникулы в своё расписание даже если вы новичок — простые новогодние рецепты, как печенье, подойдут абсолютно всем.

Вечер с настольными играми

Когда все близкие в сборе, и нашей крайней идеей, чем заняться на новогодних каникулах, на сегодня будет вечер в компании с настольными играми. Довольно уютный уикенд может получиться, и подходит он для всей семьи, для компании друзей и для пар — обязательно выбирайте настольную игру по душе. Вариантов огромное множество — Монополия, Алиас, Уно, Манчкин, Скрэббл, Дженга и не только. Один только Твистер чего стоит.

Обустроить комнату

Перемены – это всегда прекрасно. Советуем переставить что-то из мебели в комнате и сделать акцент на теплых цветах, так как они создают уют. А вот от холодных цветов в интерьере лучше всего отказаться.

Организуйте домашний пикник

Перетащите все одеяла и подушки в гостиную и разбейте лагерь! Помните, как в походе в 5 классе?  Посмотрите любимые новогодние фильмы, поиграйте в настольные игры, и разрешите детям попробовать что-то такое, что раньше в вашей семье было под запретом: фаст-фуд, газированные крашеные напитки и пр.

Кинопросмотры

Конечно, вечер у телевизора сложно назвать полноценным отдыхом. Но вот вечер с любимой кинокартиной — это уже совсем другая история. Заранее подберите соответствующий вашему настроению фильм, заварите мятный чай, укутайтесь в мягкий плед — и этот вечер станет для вас настолько идеальным, насколько это вообще возможно.
ForUm

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