В субботу утром Сенат Соединенных Штатов заключил соглашение о подтверждении около трех десятков кандидатов на должности послов и руководящие должности Госдепартамента, предусматривающее, среди прочего, принятие санкций против "Северного потока-2", пишет Украинская правда со ссылкой на Politico.

Детали: Издание отмечает, что заключенными договоренностями положен конец тупиковой ситуации между республиканцем Тедом Крузом и лидером демократического большинства Чаком Шумером.

Круз тормозил утверждение Сенатом кандидатур на дипломатические должности в связи с решением администрации Байдена отменить санкции по газопроводу.

По словам двух источников, Круз согласился снять ограничения с 32 человек в обмен на голосование в Сенате в начале января за закон о санкциях против "Северного потока-2", против которого США выступают, но решили не вводить санкции, чтобы сохранить отношения с Германией.

В рамках соглашения Круза с Шумером Сенат США проголосует до 14 января за введение санкций в отношении "Северного потока-2".

Напомним, Сенат США зарегистрировал "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны", предусматривающий предоставление Украине $450 млн финансовой помощи на военные нужды и наложение немедленных санкций на оператора "Северного потока-2".

В ноябре регулирующий орган Германии временно приостановил процесс сертификации оператора "Северного потока-2".

Из-за этого решения ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта следующего года.