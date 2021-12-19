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С помощью новой услуги єМалятко родители новорожденного ребенка, которые не получили «пакет малыша» в роддоме, смогут оформить денежную компенсацию, пишет Новое Время.

Оформлять денежную компенсацию могут также граждане, не получившие «пакет малыша» в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Для получения средств одному из родителей ребенка необходимо:

  • подать онлайн-заявку;
  • открыть специальный счет «пакет малыша» в любом отделении ПриватБанка.

Важно! Средства будут засчитываться исключительно на спецсчет.

Размер денежной компенсации

Размер денежной компенсации, которую могут получить родители (усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны) составляет и составит:

  • 6300 грн — с 1 декабря 2021 года;
  • 6603 грн — с 1 июля 2022 года;
  • 6816 грн — 1 декабря 2022 года.

Где и как потратить средства за «пакет малыша»

Средства можно использовать на приобретение детских товаров офлайн или в интернет-магазинах, являющихся участниками проекта «Монетизация разовой натуральной помощи». Список всех торговых точек приведен на сайте Министерства социальной политики.

Услуги по программе єМалятко

По программе єМалятко можно получить 10 услуг по одному заявлению, необходимых для младенца, основными и обязательными из которых являются:

  • оформление свидетельства о рождении, которое доставит курьер по удобному адресу;
  • получение идентификационного кода для ребенка;
  • декларирование места жительства ребенка;
  • выплата пособия при рождении и т. д.

Получение услуг по одному заявлению избавляет от необходимости:

  • посещения 11 учреждений;
  • заполнения 37 документов;
  • траты 30 часов на посещение и оформление.

Услуга по назначению денежной компенсации «пакет малыша» внедрена совместными усилиями Министерства цифровой трансформации, Министерства социальной политики, Национальной сервисной службы при содействии Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.
ForUm

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