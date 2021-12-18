Во время таинства Миропомазания человек получает Святого Духа как дар.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.

«Часто всё чинопоследование, которое называем «крещением», для нас сливается в один процесс. По сути так и есть. Но все-таки этот процесс имеет в себе два центра, которые нужно четко осознавать и знать. Первый центр - это непосредственно таинство Крещения. Второй центр - следующее за ним уже другое таинство - таинство Миропомазания», - отметил священник.

Отец Андрей подчеркнул, что суть таинства Миропомазания состоит в том, что крещаемый получает Святого Духа как дар.

Он приводит определение таинству Миропомазания из катехизиса святителя Филарета (Дроздова): «Миропомазание есть таинство, в котором верующему при помазании частей тела освящённым миром, во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, взращивающие и укрепляющие в духовной жизни».

«Церковная история говорит о том, что в начале благодатные дары Святого Духа преподавались через возложение рук святых апостолов на людей, но уже в апостольское время благодать Святого Духа передавалась верующим через миропомазание», - пояснил отец Андрей.

Священник отметил, что таинство Крещения и таинство Миропомазания неразрывно связаны друг с другом.

«В таинстве Крещения уничтожается первородный грех человека, восстанавливается его первозданная райская целостность. Он становится членом Церкви. И жизнь духовная начинается с того, что человеку дается главнейший от Бога дар – дар Святого Духа. И в этот очищенный и освященный храм, которым стал человек после таинства Крещения, входит Сам Бог в таинстве Миропомазания и поселяется в нем», - заключил священник Андрей Чиженко.