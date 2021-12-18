Специалисты солнечных лабораторий каждый день наблюдают за обстановкой на нашей звезде. Эксперты фиксируют повышенную солнечную активность и обозначают дни магнитных бурь. В такие даты могут быть проблемы с самочувствием у метеозависимых людей, пишет Голос.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Ближайшие магнитные бури накроют землю в последние дни декабря. С 27 по 29 декабря ожидается довольно сильная трехдневная магнитная буря. В январе повышенной солнечной активности пока что не прогнозируется. Но прогноз на такой период не точный и может измениться со временем.

В дни повышенной солнечной активности возможно возникновение таких симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, повышенное артериальное давление, обострение хронических заболеваний, бессоница. Особенно тяжело переносят магнитные бури пожилые люди и беременные женщины.

“Магнитные бури влияют в основном на тех людей, у которых уже есть определенные хронические патологии, возможно, не обнаруженные. Поэтому я рекомендую регулярно делать обследование своего организма.

В такие дни желательно не заниматься тяжелой работой. Особенно не рекомендуется умственная нагрузка. Я советую сократить свой рабочий день и больше отдыхать дома или прогуляться на свежем воздухе, если позволяют погодные условия

Если болит голова при магнитных бурях, я советую регулярно измерять давление. В случае незначительного понижения может помочь и чашечка крепкого кофе. Но все же лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу”, – сообщал врач-невролог Киевской городской клинической больницы № 7 Александр Зарицкий.