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В течение 2020-2021 годов Государственная аудиторская служба (ГАС) выявила 167 млрд грн потерь государства из-за различных нарушений на предприятиях, а в бюджет было возвращено 78 млрд грн. При этом за все предыдущие годы было выявлено нарушений на 81 млрд, из которых в бюджет вернули 23 млрд. Это в интервью «Главкому» отметил Глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис.

«Это не значит, что при Зеленском стали больше воровать, мы просто проверили те предприятия, которые раньше никогда не проверялись», – объяснил чиновник.

По словам Геннадия Плиса, с 2005 года, когда начала вестись электронная база данных аудиторских проверок, до 2019 году было проверено 181 600 предприятий. За последние два года проверок было проведено в 90 раз меньше – всего 2 260, однако цифры выявленных нарушений при этом выросли, поскольку государственные аудиторы несколько изменили приоритеты своей работы.

«При этом мы работали исключительно по высокорисковым предприятиям. Потому что нас часто обвиняют в том, что мы «кошмарим» бизнес. Но сейчас мы проверяем тех, кого вообще невозможно не проверять, – «Укрзализныцю», «Нафтогаз», «Энергоатом», налоговую, таможню… Детских садов здесь нет», – объяснил Геннадий Плис.

Чиновник добавил, что все зафиксированные нарушения являются темами временных следственных комиссий Верховной Рады.

Отметим, Государственная аудиторская служба во время проверок «Укрзализныци» выявила нарушений на 61 млрд грн, а среди сомнительных расходов были виски и кальян, которые, очевидно, закупались для топ-менеджмента компании.
ForUm

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