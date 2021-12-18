Народные целители чаще всего используют различные оккультные практики.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Народные целители бывают разные. Есть люди, которые просто занимаются изготовлением травяных сборов по старым рецептам и используют их в лечении. Если в деятельности таких целителей не используются какие-то заклинания, тайные молитвы или магические ритуалы, то Церковь не имеет ничего против их деятельности», - сказал митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что чаще те, кто называют себя народными целителями, используют различные оккультные практики, то есть, опять же, пытаются обращаться к потусторонним силам, прося у них помощи.

«Такой род целительства Церковью однозначно отвергается. Обращаясь к такому целителю, человек подвергает себя серьезной опасности. Ведь он может подпасть под прямое воздействие злых духов. А это может навредить не только его телесному здоровью, но и его душе, что гораздо страшнее», - отметил он.

«Очень часто подобные целители окружают себя иконами, крестами и другими атрибутами церковного обихода. Они читают над больными православные молитвы и утверждают, что лечат «божественной силой». Но это вовсе не означает, что они творят богоугодное дело. Как говорится, «не все то золото, что блестит». Здесь нужно уметь различить подмену. Человек утверждает, что он лечит другого человека молитвой. Но такое утверждение не может не насторожить христианина», - пояснил управделами УПЦ.

Архиерей подчеркнул, что человека может исцелить только Бог.

«А молитва - это не средство для телесного выздоровления, это не таблетка и не микстура. Молитва - это обращение к Богу с просьбой о помощи. В молитве человек отсекает свою волю и предает себя в руки Бога. И только Бог знает, что полезно человеку. Бывает, что телесная болезнь полезна для человека. Множество людей именно благодаря болезни изменили свою жизнь, отказались от греховных привычек и обратились к Богу», - сказал владыка.

«Но с народными целителями все совсем иначе. Они уверяют человека, что исцелят его молитвой. При этом они вовсе не требуют, чтобы человек изменил свою жизнь или отказался от греха. Придя к целителю, человек ищет телесного здоровья, чтобы вернуться к прежней жизни. Но в Евангелии все случаи, когда Господь подавал телесное исцеление, были связаны с требованием радикальной перемены жизни. И именно в этом пролегает грань между подлинным исцелением и оккультным целительством», - подытожил митрополит Антоний.