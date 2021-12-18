Антимонопольний комітет України (АМКУ) підозрює Roshen Europe B.V (Нідерланди) у зловживанні монопольним становищем на ринку патоки крохмальної та кукурудзяної та глюкозних сиропів у 2018-2019 роках шляхом підвищення цін для споживачів цієї продукції, виробленої групою компаній, пише agroreview.

Про завершення збору та аналізу доказів у справі, порушеній у 2020 році проти Roshen Europe B.V та призначення Комітетом на 21 грудня 2021 року, розгляд відповідної справи повідомля АМКУ.

АМКУ уточнив, що у 2020 році порушив справу проти підконтрольних зазначеній компанії ТОВ “Інтерстарч Україна” (Київ), ПрАТ “Дніпровський крохмалепатковий комбінат” (Кам’янське Дніпропетровської обл.) та ПАТ “Інтеркорн корн просесінг індастрі” (Дніпро) за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки та сиропів.

“Протягом 2018 року вона Roshen встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів – кондитерських фабрик. У 2019 році посиливши вплив на ринок у зв’язку із забороною імпорту з РФ патоки (сиропів), група підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об’єктом цінового аналізу”, – йдеться у повідомленні держрегулятора.

За підсумками зібраної АМКУ інформації пропонується визнати, що зазначені компанії займали монопольне становище на українському ринку патоки та сиропів; визнати, що група скоїла два порушення законодавства про захист економічної конкуренції через зловживання монопольним становищем на цьому ринку; зобов’язати групу припинити зазначені порушення.

Рішення у цій справі АМКУ має намір ухвалити 21 грудня 2021 року.

Корпорація Roshen входить до топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва сягає 450 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонів країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.