Правительство стремится в последующие 10 лет удвоить ВВП Украины. Инструмент достижения этой цели предусмотрен в Национальной экономической стратегии до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время дискуссионной панели «Украина и мир впереди 2022».

Как отметил глава правительства, при создании стратегии был изучен опыт ряда стран, чей ВВП в течение 10 лет рос в 1,7-2,6 раза. Шмыгаль подчеркнул, что в этом году правительство ожидает самый большой в истории Украины ВВП в долларовом эквиваленте.

«Мы также ожидаем увеличения инвестиций и эффективной работы закона об инвестиционных нянях». На этой неделе было подписано и подано в Министерство экономики два первых пакета документов на 96 млн долларов. У нас есть заявки на еще более 20 проектов общей суммой инвестиций почти в 1,7 млрд долларов», — отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что по итогам года Украина в целом ожидает поступления почти в 6,5 млрд долларов инвестиций. Этому будут способствовать соответствующие государственные программы и вложения в инфраструктуру, а также развитие проектов на основе государственно-частного партнерства.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство будет в дальнейшем работать в этом направлении, чтобы выиграть региональную конкуренцию за инвестора.