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Во времена разобщенности и кризиса Церковь является ориентиром и опорой.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhiya.od.ua, об этом митрополит Агафангел сказал во время открытия второй сессии трёхдневного пастырского форума для священнослужителей Белгород-Днестровского, Беляевского, Измаильского и Ренийского благочиний Одесской епархии.

«Мы все прекрасно понимаем, что именно от нас сегодня зависит будущее Церкви. Наше общество разобщено, нет единства и взаимопонимания, трагический церковный и гражданский раскол разделяет народ Украины. Церковь призывает всех к национальному объединению и примирению. Очень важно то, что нас объединяет, а не то, что разделяет», -отметил владыка.

Митрополит Агафангел подчеркнул, что «продолжая возделывать и преумножать мир внутри себя, Церковь является примером и моральной опорой для всех в это непростое время».

В программе форума для священников: лекционные занятия на темы: «Богослужебный уклад и пастырская этика», «Деловодство и юриспруденция», «Миссионерское служение и катехизация», «Епархиальная коммуникация и молодёжное служение». Также пройдет практическое занятие «Схематизация деятельности церковной общины» и будут подведены итоги.
ForUm

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