Если кто-то из вас играл в компьютерные стратегии вроде «Цивилизации», то знает, что чаще всего побеждает та страна, которая проводит адекватную политику в отношении энергетических ресурсов. Экономика выигрывает, как ни крути. Можно, конечно, вложиться в военную мощь, однако в этом случае велик шанс нажить себе врагов в лице других стран – тяжкий путь милитариста далеко не для всех… И уж точно не для стран с экономическими проблемами.

Но в жизни не так, как в игре. Весь этот опыт не действует, если вы живете в Украине. Так уж получилось, что после 2014 года внешние силы поставили наш народ между двух огней, между двух политических полюсов этого мира – России и США. Евросоюз не берем, после энергетического кризиса действия ЕС показали, что от старушки Европы в этом мире больше ничего не зависит. А за Украину борются. Конечно, борются с разными целями и предлагают… разное.

В 2014-м многие украинцы были окрылены не столько европейской, но даже американской мечтой. Интегрированность американских интересов в украинскую реальность (на тот момент – госпереворот, на этот – коллапс и разруха) породила у нашего населения ложные иллюзии. Думали, что у каждого будет свой дом, участок земли и пикап для того, чтобы заниматься сельхозбизнесом, а получили… что получили. Изначально сотрудничество Украины с США ограничивалось тем, что мы покупали списанные военные корабли, которые даже не могли доставить в Украину. Ах да, еще покупали у Штатов дорогущий уголь. Зачем – никому не понятно.

Госдеп пытается сформировать имидж Украины как американского протектората, однако на деле мы превращаемся в огромную американскую военную базу. А наши деятели как будто бы только за: министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает на получение вооружения от США. В конце года украинские военные получают очередную партию стрелкового оружия и боеприпасов - последнюю в 2021 году американскую военную помощь в 60 миллионов долларов. До этого Киеву поставили патрульные катера и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Резников «очень оптимистично» настроен относительно получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и не только США (хотя Германия уже высказала свое нежелание вооружать Украину). При этом министр не смог подтвердить, поступит ли вооружение быстро. В общем, какая-то мечта школьника, помешанного на войнушках и наборах с игрушечными солдатиками. В украинских верхах не могут не понимать, что это накачивание оружием и непомерные расходы на «оборонку» в госбюджете-2022 (5,95% от ВВП – это безумные 11,6 млрд долларов!) очень тревожат обычных украинцев – тех, кто никуда уезжать из страны не планирует. Если Украина, не будучи членом НАТО (и в ближайшие 10 лет им не станет, как дали понять в Вашингтоне), тратит столько бюджетных средств на военных, то возникают весьма логичные страхи: что вы собираетесь делать и с кем воевать? У нас у всех уже чувствуется явная усталость от конфронтации на Донбассе. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Хочется нормальных переговоров. Но какие могут переговоры, когда наших милитаристов интересует, как получить побольше американских ракет? И как мы можем спокойно спать в наших домах, не думая о том, что когда-нибудь кому-нибудь не взбредет в голову возобновить военные действия на Донбассе?

Не думаю, что кто-то, голосуя за Зеленского, выбирал подобный путь развития Украины. Нас постоянно пугают «российским вторжением», но взглянем правде в глаза: мы все хотим нормальных социальных благ, которые невозможно без хоть какого-то послабления в части налогов. Для населения речь идет, конечно же, о коммунальных услугах. Нам не хочется платить за «Джавелины» и другие милитаристские прихоти из своего кармана. Ради нашего же населения мы должны выстроить нормальные экономические отношения с Москвой. Если избавиться от иллюзий о европейской энергосистеме и возобновить закупки электроэнергии у РФ и Беларуси, то в первую очередь государству скажет «спасибо» население. А не Ахметов с Коломойским, перед которыми вытанцовывает Голобородько. То же самое можно сказать и об угле. Уверен, что Россия может обеспечить Украину дешевыми ресурсами, но для этого необходимо начинать переговоры, а не строить из себя кровожадных маньяков-милитаристов. Мы-то знаем, что мы не такие.

Ну а о проблемах нашей ГТС и риска реверсных поставок с запада на восток в случае того же риска остановки транзита вообще молчу. Геополитка – это не игра в «войнушки». Благосостояние народа решает экономика и грамотное выстраивание экономических отношений, пусть и со странами, которые не совсем дружат между собой.