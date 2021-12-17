За прошедшие сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.
В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Песок враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Золотого-4 и Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00 17 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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