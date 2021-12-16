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Семья протоиерея Николая Шпички из Бердичева нуждается в помощи для лечения маленького внука, 10-месячного Самсона.

Ребенок родился с редким заболеванием, требующим постоянного контроля и специальной диеты, сообщает Центр информации УПЦ.

Сын священника Петр и его супруга Анна два года назад потеряли первого ребёнка - девочку Еву, которой вовремя не поставили правильный диагноз.

5 февраля 2021 года у них родился сын Самсон. С первых дней жизни у малыша обнаружились симптомы болезни, от которой умерла его сестра. Родители обратились в ОХМАТДЕТ, где спустя месяц Самсону поставили диагноз - синдром дефицита CPS1. Организм мальчика не усваивает белок, повышая уровень аммиака в крови. Если не следить за этим показателем, Самсон может впасть в кому и умереть.

Болезнь относится к редким (орфанным) генетическим заболеваниям и требует либо трансплантации печени, что под вопросом, либо пожизненной диеты и медицинского контроля. Диагноз Самсона встречается один раз на 1,5 млн случаев, и потому нужные ему смеси и препараты дорогостоящие и труднодоступные: в основном их приходится покупать за границей.

Ежемесячно на питание и лечение малыша уходит порядка 15 тыс гривен.

Семья просит молитв и материальной помощи.

Перечислить пожертвования можно по реквизитам.

 

 

 
ForUm

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